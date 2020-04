Hart, la maglia granata per gli allenamenti: “Forza Toro”

L’ex portiere inglese del Torino Joe Hart si allena a casa con la maglia granata e sul suo profilo Instagram scrive: “Forza Toro”

La quarantena, il virus, il lockdown e il calcio fermo: scenari che stanno facendo il giro del mondo e che coinvolgono non solo i giocatori italiani ma anche gli stranieri come Joe Hart. Il portiere inglese che in una sola stagione ha saputo conquistare l’affetto di tutta la tifoseria granata si sta infatti allenando, come tutti, dentro casa e nella giornata di ieri ha deciso di farlo lasciando spazio ai ricordi. Quelli del suo periodo al Torino. Dalla story pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, non ci sono dubbi: il Toro gli è letteralmente rimasto addosso tanto da scegliere proprio la maglia granata come “divisa” per la sua seduta di allenamento.

Il portiere inglese: “Forza Toro”

Tra i pali della porta granata Joe Hart ci è rimasto solo un anno ma è bastato per entrare nei cuori dei tifosi e perchè il Toro entrasse nel suo. E allora ecco che nell’ennesima giornata di reclusione forzata, la versione casalinga dell’allenamento diventa anche l’occasione per mandare un bel messaggio ai suoi ex tifosi. “Forza Toro“, si legge nella storia pubblicata sul suo profilo Instagram e quella maglia granata è lo sfondo perfetto.