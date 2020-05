Glik: “Un onore leggere i nomi degli Invincibili”. I messaggi social per il Grande Torino

Un 4 maggio nel segno della commemorazione del Grande Torino: anche a 71 anni dalla Tragedia il mondo granata (e non) ricorda gli Invincibili

4 maggio 1949, un giorno cominciato come tanti altri e trasformatosi in una delle pagine più oscure del mondo del calcio e dello sport più in generale. Anche oggi, a 71 anni dalla tragedia che colpi il Grande Torino, strappandolo a questo mondo e privando l’umanità della squadra più forte del mondo, avverrà la consueta commemorazione per mantenerne vivo il ricordo. Il Toro è fatto di storia e diventa quindi impossibile dimenticare chi per primo ha reso grande questa squadra, contribuendo al calcio non solo a livello italiano, ma mondiale. Non solo l’ambiente granata, ma come ogni anno, sono innumerevoli i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che scelgono di ricordare gli Invincibili.

Grande Torino, i messaggi sui social

Il primo tra gli ex granata a ricordare gli Invincibili non è un giocatore qualunque, è Kamil Glik, che nel suo post Instagram fa cenno proprio all’onore di aver letto, il 4 maggio, i nomi dei caduti di Superga. “Una delle squadre piu forti al mondo…Un orgoglio leggere gli nomi degli Invincibili”

Del Toro a postare per primo è stato invece Simone Edera, che nelle storie di Instagram ha dedicato un pensiero al Grande Torino, condividendo le immagini di quella squadra e lo striscione “Come voi…nessuno mai”.

I messaggi delle squadre di calcio

Intorno alla mezzanotte bello il ricordo del Pescara, che su Twitter ha scritto. “Perché i grandi si onorano, non si dimenticano. Evviva il #GrandeTorino, evviva gli Invincibili!”