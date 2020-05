La commemorazione del Grande Torino al Filadelfia - Toro.it

Al Filadelfia, in quello che è stato lo stadio del Grande Torino, don Riccardo Robella celebra la commemorazione in ricordo di Mazzola e compagni

Non nella Basilica di Superga, come da tradizione, ma sul prato del Filadelfia, dove il Grande Torino negli anni ’40 ha scritto alcune delle pagine più belle delle sua storia, don Riccardo Robella celebra la consueta commemorazione in onore delle trentuno vittime di quel tragico incidente aereo del 4 maggio 1949 in cui anche Valentino Mazzola e i suoi compagni di squadra persero la vita.

Ecco la diretta Facebook della preghiera al Filadeflia di Don Robella: