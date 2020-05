Cairo e Comi a Superga: l'omaggio al Grande Torino - Toro.it

Il presidente e il dg, accompagnati da Susanna Egri, Franco Ossola e Gigi Gabetto, hanno deposto una corona di fiori alla lapide del Grande Torino

Una corona di fiori deposta di fronte alla lapide che ricorda le trentuno vittime dell’incidente aereo del 4 maggio 1949, qualche momento di riflessione e preghiera quasi in solitudine, considerato che da 71 anni in questo giorno a Superga sono sempre presenti migliaia di tifosi granata. Questa mattina a ricordare e omaggiare il Grande Torino c’erano invece solamente il presidente Urbano Cairo, il direttore generale Antonio Comi, don Riccardo Robella e i figli di alcuni degli Invincibili: Susanna Egri, Franco Ossola e Gigi Gabetto. Gli unici autorizzati dal prefetto a salire al colle.

Grande Torino: la delegazione granata a Superga

La delegazione del Torino e dei famigliari delle vittime è arrivata a Superga intorno alle 11.35 e dopo alcuni minuti ha lasciato quello che a tutti gli effetti è un luogo sacro. Nel pomeriggio le celebrazioni in onore del Grande Torino proseguiranno con la messa celebrata da don Riccardo Robella sul prato del Filadelfia (chiuso per motivi di sicurezza) e con il flashmob che, alle 17.03 (l’orario del tragico incidente), vedrà coinvolti in prima persona i tifosi granata in ogni parte d’Italia e del mondo, invitati a esporre le proprie bandiere o sciarpe del Torino alle finestre o balconi e cantare o far risuonare le note di Un giorno di pioggia dei Sensounico.