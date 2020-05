Filadelfia, gli striscioni dedicati al Grande Torino nello stadio degli Invincibili

La tifoseria granata, come ogni anno, in occasione del 4 maggio ha esposto degli striscioni al Filadelfia per commemorare il Grande Torino

Il 4 maggio, la ricorrenza più importante per il popolo granata, sarà diversa dagli anni passati, ma questo non fermerà i tifosi che, impossibilitati a salire a Superga, commemoreranno comunque nel miglior modo possibile il Grande Torino, una squadra che ha dato tanto alla città e più in generale al calcio. In questa data, non viene commemorata solo la tragedia, ma vengono evocati i valori, la valenza storica e l’importanza che questa squadra ha delineato, restituendo speranza in un periodo buio. Come ogni anno, la piazza granata ha scelto il luogo simbolo della storia del club, il Filadelfia, per esporre gli striscioni e un’immagine di quel gruppo, che tanto ha fatto sognare. Un primo passo per mantenerne vivo il ricordo.

Toro, gli striscioni attorno al Filadelfia

“Grande Toro in eterno vincerai. Chi è leggenda non muore mai. 4 maggio 1949 Solo il Fato li vinse“, questa la frase scelta ed esposta dalla tifoseria del Torino allo stadio Filafelfia.