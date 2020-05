Flash Mob per il Grande Torino il 4 maggio del 2020

Il Flash Mob per il Grande Torino: alle 17.03 bandiere al vento e sciarpe granata in mostra con il sottofondo di Quel giorno di pioggia dei Sensounico

Alle 17.03 il Flash Mob in onore del Grande Torino, sulle note di Quel giorno di pioggia dei Sensounico. Bandiere e sciarpe granata al vento da nord a sud in onore degli Invincibili: un momento che ha unito tutti i tifosi granata, non solo quelli residenti in Italia, dato che il Grande Torino riesce ancora ad unire i tifosi proveniente da ogni parte del mondo.