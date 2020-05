La Mole è granata per il Grande Torino: la foto

Come ormai consueto negli ultimi anni, anche questa sera, 4 maggio 2020, la Mole di Torino è granata in onore del Grande Torino

Una consuetudine ormai, una bella consuetudine. La Mole Antonelliana granata in onore del Grande Torino anche il 4 maggio del 2020, data simbolo per tutti i tifosi ma anche data che segna per l’Italia la lenta ripresa dopo l’emergenza sanitaria. E chissà che non sia un segno che proprio oggi per tutti ci sia un ritorno alla vita, proprio nella ricorrenza della Tragedia di Superga quando nel 1949 nacque il mito del Grande Torino, quello degli Invincibili.