Una sconfitta che si aggiunge alla ormai lunga lista quella rimediata dal Torino contro l’Inter. I granata hanno retto fino al 62′ per poi rovinare tutto e spezzare l’equilibrio con un rigore trasformato in rete da Lukaku, seguito da un gol di Lautaro. Tra coloro che si sono lasciati maggiormente sorprendere, figura il nome di Armando Izzo. Il difensore granata non ha saputo contenere al meglio uno straripante Lautaro Martinez, causando il rigore e lasciandosi cogliere di sorpresa sul secondo gol. La sua testa è però già altrove…

Dopo la delusione con l’Inter, Izzo pensa già al Sassuolo

Come spesso accade, anche dopo il match contor i neroazzurri il numero 5 della formazione granata ha scelto di condividere sui social il proprio pensiero, provando ad andare oltre. “Non ci arrendiamo dopo oggi. Abbiamo subito l’occasione per voltare pagina. Testa e cuore a mercoledì!“, queste le parole scelte per incorniciare uno scatto del match. Mercoledì c’è infatti il recupero con il Sassuolo ad attendere il Toro di Nicola, ma il boccone da buttare giù post-Inter resta amaro.

