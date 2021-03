Dai Social / La moglie di Belotti ha rassicurato tutti sullo stato di salute del Gallo e della bambina tramite i social

Un periodo nero quello che il Torino sta attraversando, ma che ha visto un barlume accendersi per Andrea Belotti. Nonostante lo stop forzato, il Gallo ha infatti ricevuto la più lieta delle notizie: è nata sua figlia Vittoria. La primogenita è già tornata a casa assieme alla mamma, Giorgia Duro, ma non ha ancora potuto conoscere il papà. Una sofferenza per entrambi, ma che presto potrebbe vedere scritta la parola “fine” alla vicenda, come confermato da lady Belotti tramite i social.

Giorgia Duro su Instagram: “Sono fiduciosa. Aspetto che la mia famiglia si possa riunire”

Giorgia ha scelto di ringraziare e rassicurare tramite i social tutti coloro che si sono preoccupati per la salute della sua famiglia ed in particolare del Gallo, assente nell’ultimo periodo in casa Toro. “Ci tenevo anche a rassicurare tutti sul fatto che stiamo bene, sono tranquilla anche se emotivamente manca ancora quel tassello fondamentale per raggiungere la vera felicità. Sono molto fiduciosa e aspetto soltanto che tutto faccia il suo corso e che poi la mia famiglia si possa finalmente riunire.“, queste le parole condivise in alcune storie sul proprio profilo social. La moglie del Gallo ha poi continuato così: “Vi ho raccontato del mio rientro a casa e di quanto sia stato diverso da come mi aspettassi, perché mancava la figura fondamentale per far sì che quella giornata potesse essere veramente perfetta.“. Quell’ultimo tassello si chiama Andrea Belotti e presto potrà finalmente abbracciare la figlia.

La moglie del Gallo: “La vita ha voluto cambiare i nostri piani”

“Negli ultimi mesi della mia gravidanza mi sono immaginata tante volte il mio ritorno a casa… La vita però, ancora una volta, ha voluto cambiare i nostri piani e noi nonostante l’amarezza abbiamo tirato su la testa e non ci siamo lasciati scoraggiare perché nonostante ci stessero rubando il nostro tempo, avevamo con noi Vittoria che è riuscita a colmare ogni distanza.“, questo quanto scritto da Giorgia Duro nel primo post pubblicato dal rientro dall’ospedale dopo il parto. Un brutto imprevisto è infatti piombato in uno dei momenti più felici per la coppia, rendendolo più complicato del previsto, ma la presenza della bambina ha permesso di affrontarlo più facilmente.

Ecco il post di Giorga Duro.