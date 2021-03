Dai social / Il tecnico granata Davide Nicola è stato accolto con una torta a fine allenamento e ha condiviso il momento sui social

L’unione è di casa tra le mura granata e lo dimostra il clima che si respira in spogliatoio. L’arrivo di Nicola ha infatti portato una ventata d’aria fresca, facendo ritrovare quello spirito e quel legame che sono rimasti assenti per tanto, troppo tempo. A dimostrazione di ciò, il gesto di società e squadra nei confronti del tecnico, che oggi ha compiuto 48 anni. Gli hanno infatti fatto una sorpresa, accogliendolo con una torta al termine dell’allenamento svolto al Filadelfia questo pomeriggio. Un gesto semplice ma significativo. Nicola ha scelto di condividere sui social il momento, immortalando la torta con un Toro granata al centro e la scritta “Auguri Mister”.

Nicola ringrazia: “Grazie di cuore, siete speciali”

“Le piccole cose che ti rendono felice..? Ad esempio, lo staff del Torino ed i tuoi ragazzi che ti accolgono a fine allenamento con una torta per festeggiare il tuo compleanno.“, questa la didascalia del festeggiato Davide Nicola, che continua così: “Ma non è solo questo, che poi è già tantissimo. È il feeling, l’alchimia, l’entusiasmo che vedo crescere di giorno in giorno in ciascuno di loro a rappresentare per me il più grande dei doni. Grazie di cuore ragazzi, siete speciali. E grazie a tutti coloro che mi hanno rivolto un pensiero in questa bellissima giornata!“.

Di seguito, il post Instagram del tecnico granata