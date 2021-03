E’ nato ieri il figlio di Iago Falque, Liam: l’annuncio dell’attaccante su Instagram: “Il giorno più bello della mia vita”

Dopo Andrea Belotti, diventato papà appena una settimana fa, è il turno di Iago Falque festeggiare l’arrivo del figlio Liam nato proprio nella serata di ieri. E anche l’attaccante spagnolo in prestito al Benevento, così come già fatto dal Gallo, ha scelto il proprio profilo Instagram per dare l’annuncio: “1-03-2021 il giorno più bello della mia vita“. E a fare gli auguri a Iago sono stati tanti dei suoi ex compagni e amici: da Izzo a Rincon passando per De Silvestri, Valdifiori, Parigini, Baselli e anche l’ultimo arrivato in casa Toro Sanabria: benvenuto Liam.