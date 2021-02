Il Toro non può allenarsi per il focolaio di Covid, ma i granata non perdono tempo: Armando Izzo e Ricardo Rodriguez si allenano da casa

Anche oggi niente allenamenti per il Torino, al Filadelfia i cancelli resteranno ancora chiusi e allora per molti dei granata, come Izzo e Rodriguez, tornano alla ribalta le sedute in stile lockodown. Sui profili Instagram dei giocatori del Toro, infatti, nelle ultime ore sono tornati a comparire foto e video di allenamenti improvvisati tra le mura domestiche. Tutto per cercare di tenersi più in forma possibile in vista di un prossimo rientro in campo. E se nella giornata di ieri era era stato Ansaldi a pubblicare sul proprio profilo Instagram le immagini del suo allenamento, oggi ci ha pensato Armando Izzo. Un Izzo in versione Karate Kid, come si legge nella didascalia della foto pubblicata sul proprio profilo, che anche lontano dai campi non perde tempo né la grinta che da sempre lo contraddistingue.

Rodriguez corsa e….piscina

E se Izzo si dedica alle arti marziali, anche solo per gioco, c’è chi invece si gode la comodità di una piscina casalinga coperta. Si tratta di Ricardo Rodriguez. Il difensore granata, infatti, come si può vedere dalle Storys pubblicate sul proprio account Instagram, si è prima dedicato ad un’intensa seduta di tapis roulant per poi rilassarsi con un bel tuffo nella sua piscina privata.