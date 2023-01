Valentino Lazaro dopo l’infortunio al ginocchio patito contro la Salernitana è tornato a parlare con un post pubblicato su Instagram

Fino a quando è rimasto in campo, Valentino Lazaro è stato uno dei migliori nel Torino nella partita contro la Salernitana. Poi l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo e la diagnosi arrivata dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ieri: lesione del legamento collaterale mediale. Su Instagram l’esterno austriaco è ora tornato a parlare dopo l’infortunio: “Purtroppo ho dovuto lasciare il campo dopo essere stato colpito al ginocchio… volevo continuare ad aiutare la squadra a vincere. Ma tornerò presto a lottare fianco a fianco con i miei colleghi per i nostri obiettivi. Grazie per i vostri messaggi e per il supporto. Forza Toro”.