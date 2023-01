Il presidente del Torino Urbano Cairo, ha pubblicato su Instagram delle frasi filosofiche, augurando a tutti buon anno nuovo

Un regalo, così lo ha definito Urbano Cairo, presidente del Torino. Infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un estratto proveniente dal Tao-Te-Ching, antico testo cinese di Laozi. Nella descrizione ha dichiarato di aver impiegato del tempo a capire queste parole di 2600 anni fa, ma ogni volta che le rilegge gli dicono sempre qualcosa di nuovo. Insomma, un Cairo in versione inedita, con alcuni tifosi che lo ringraziano per gli auguri e per la perla di saggezza, ma altri che lo sollecitano a comprare una punta. Non solo, c’è chi lo punzecchia, aggiungendo alle massime anche questa: “Un vero presidente non si fa odiare dai propri tifosi e non ne fa scappare una buona parte”. La risposta di Cairo? “I tifosi mi vogliono bene e me lo dimostrano in molte occasioni”. Di seguito riportato il post di Instagram.