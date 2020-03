Osvaldo, la canzone “hot” sui capelli di Frey spopola sui social / Il video

Dai social / Osvaldo, ex attaccante della Fiorentina, pubblica una canzone su Instagram: “Coi capelli di Frey…”. Poi saluta l’Italia

Quattro anni fa, era il 2016, Pablo Daniel Osvaldo ha dato l’addio al mondo del calcio per dedicarsi alla sua grande passione: la musica. Chitarra in mano, una band alle spalle – i Barrio Viejo – e un tour che toccò anche l’Italia. Il pallone, però, è tornato nella vita dell’ex attaccante qualche mese fa, quando ha firmato il contratto che ora lo lega al Banfield. Ma la musica no, non l’ha abbandonata. Nemmeno in questi giorni. Su Instagram ha infatti pubblicato un video in cui suona una canzone dedicata a Sebastien Frey, suo ex compagno alla Fiorentina. Anzi, meglio: ai capelli di Frey.

La canzone sui capelli di Frey

“Coi capelli di Frey quanta f**a che avrei”. Il testo è semplice. E la risata è dietro l’angolo. Osvaldo si è lanciato in una performance trascinante, subito diventata virale. In chiusura, poi, ha voluto anche salutare l’Italia e il suo popolo “che amo tanto”. Ecco il video pubblicato sui social dall’argentino.