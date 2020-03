De Silvestri, per allenarsi corre anche… in garage!

Dai social / De Silvestri, difensore del Torino, ha mostrato parte del suo allenamento: tra squat e salite, all’insegna del #iorestoacasa

Il principio, e l’invito, è sempre lo stesso: #iorestoacasa. Ovvero l’arma alla portata di tutti per aiutare a sconfiggere il coronavirus. Poi però i calciatori, come Lorenzo De Silvestri, in qualche modo devono continuare ad allenarsi. I programmi stilati da Longo sono serrati, e i singoli ci mettono anche un pizzico di inventiva. Il terzino del Torino, su Instagram, ha immortalato due esercizi in particolare, entrambi svolti tra le mura domestiche. Si parte con degli squat. Con un un bilanciere sulle spalle? No, con una cassa da sei bottiglie d’acqua tra le mani. Una sfida, questa, al collega Viviano, che ha risposto via social mostrandosi intento a svolgere lo stesso esercizio ma con il figlio in braccio.

Gli scatti in salita: il garage diventa una pista

E poi c’è bisogno di correre. E non solo su lunghe distanze. Così, De Silvestri è sceso in garage e ha svolto alcuni scatti sulla rampa d’accesso per le macchine. Accelerazioni in salita per mantenere la reattività. Anche così ci si allena, rispettando le ordinanze per contenere il contagio.