Dopo la vittoria contro il Sassuolo, anche il Cholito ha manifestato la sua soddisfazione sui canali social

Dopo la vittoria dei granata sul campo dei neroverdi, si cavalca l’onda dell’entusiasmo anche sui social dove alcuni giocatori hanno espresso la loro gioia. Tra questi, Giovanni Simeone che ha scritto sotto un post: “Felice per la vittoria! Grande lavoro di tutti! Ora subito testa all’ultima gara del 2025 a casa nostra. Forza @torinofc1906”. Oltre al Cholito, Valentino Lazaro ha pubblicato invece una storia su Instagram, che ritrae alcuni compagni di squadra e il presidente Cairo in spogliatoio. Anche chi non è potuto essere al fianco dei propri compagni esulta sui social: Saul Coco infatti si è complimentato con la squadra tramite una storia Instagram.