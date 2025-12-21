Toro.it

Sui social i giocatori del Toro mostrano la festa nello spogliatoio granata al Mapei Stadium, presente anche Urbano Cairo

Sassuolo-Torino finisce 0-1, grazie al rigore trasformato da Nikola Vlasic, che ha vinto il premio mvp del match. Altri 3 punti importanti per il Toro, che danno continuità a quelli conquistati la scorsa settimana contro la Cremonese. Iniziano i festeggiamenti dei giocatori anche sui social, infatti, sul profilo instagram di Valentino Lazaro, esterno granata, è apparsa una storia che ritrae alcuni giocatori granata (Tameze, Israel, Pedersen, Vlasic, Adams e Lazaro stesso) festeggiare nello spogliatoio in compagnia del presidente del Torino Urbano Cairo, che è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con tutta la squadra.

La foto:

TAG:
home

ultimo aggiornamento: 21-12-2025

Iscriviti
Notificami
14 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Berggreen
Berggreen
24 secondi fa

Cazz, eccolo Scimmionelli, finalmente si rifà vivo: Scimm, che minkia ci fai dietro il presiniente?!

valter1
valter1
45 minuti fa

Mandrogno tra l’ impresentabile e il ridicolo.. . pezzo di guano….

valter1
valter1
47 minuti fa

Contento per gli amici viola..
. finalmente.

Vagnati: “Onorato di aver rappresentato una società così importante”