Sui social i giocatori del Toro mostrano la festa nello spogliatoio granata al Mapei Stadium, presente anche Urbano Cairo

Sassuolo-Torino finisce 0-1, grazie al rigore trasformato da Nikola Vlasic, che ha vinto il premio mvp del match. Altri 3 punti importanti per il Toro, che danno continuità a quelli conquistati la scorsa settimana contro la Cremonese. Iniziano i festeggiamenti dei giocatori anche sui social, infatti, sul profilo instagram di Valentino Lazaro, esterno granata, è apparsa una storia che ritrae alcuni giocatori granata (Tameze, Israel, Pedersen, Vlasic, Adams e Lazaro stesso) festeggiare nello spogliatoio in compagnia del presidente del Torino Urbano Cairo, che è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con tutta la squadra.

La foto: