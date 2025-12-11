Toro.it

A ventiquattro ore dall’esonero, l’ormai ex direttore tecnico del Torino con un post su Instagram ha salutato i tifosi

“Sono stati anni intensi, vissuti con grande responsabilità e impegno. Aver rappresentato una società così importante mi ha gratificato e onorato. Ringrazio il Presidente e tutti coloro che hanno, insieme a me, vissuto e condiviso questo lungo percorso”. Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, Davide Vagnati ha voluto salutare l’ambiente granata a circa 24 ore dall’esonero. Da segnalare il like lasciato da Urbano Cairo al post (a cui sono stati disattivati i commenti).

11-12-2025

direibene18
direibene18
12 minuti fa

Lo fc, nn il TORO, è e sarà l’ apice della tua carriera.

bogaboga77
bogaboga77
26 minuti fa

Ora la priorità è il parrucchiere 💪

TRAPANO
TRAPANO
32 minuti fa

Tu non hai rappresentato un benemerito caxxo

