A ventiquattro ore dall’esonero, l’ormai ex direttore tecnico del Torino con un post su Instagram ha salutato i tifosi

“Sono stati anni intensi, vissuti con grande responsabilità e impegno. Aver rappresentato una società così importante mi ha gratificato e onorato. Ringrazio il Presidente e tutti coloro che hanno, insieme a me, vissuto e condiviso questo lungo percorso”. Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, Davide Vagnati ha voluto salutare l’ambiente granata a circa 24 ore dall’esonero. Da segnalare il like lasciato da Urbano Cairo al post (a cui sono stati disattivati i commenti).