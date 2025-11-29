Il giovane granata ha commentato sui suoi canali social la prestazione e l’avventura dell’Italia Under 17 al Mondiale

Finita l’avventura con l’Italia Under 17 al Mondiale, Andrea Luongo è ora pronto per tornare in patria per essere a disposizione della Primavera granata di Baldini.

I giovani azzurrini dall’inizio della loro avventura hanno fornito delle ottime prestazioni, e sebbene il sogno di vincere la competizione si sia spento in semifinale, i ragazzi di Favo sono riusciti a piazzarsi sul gradino più basso del podio. La terza posizione è stato il frutto del duro lavoro, ed è arrivata al termine di una sfida molto combattuta contro il Brasile, decisasi solamente ai calci di rigore. Con il termine del Mondiale, Luongo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto per commentare la prestazione dell’Italia e chiudere così la sua avventura con l’Italia Under 17: “Non è andata come speravamo, ma essere sul podio del mondo resta un traguardo storico. Dietro questo risultato ci sono lavoro, sacrificio e un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito e pronti a tornare ancora più forti”.