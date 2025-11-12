Toro.it

Faustino Anjorin, con questa dicitura, pubblica sui suoi canali social una foto che lo ritrae durante il derby della Mole

Tino Anjorin è tornato in campo dopo un mese e mezzo dall’ultima volta e non in una partita qualunque, ma nei minuti finali di un derby della Mole. Un ritorno in campo che ha voluto poi festeggiare sui social con una sua foto e una didascalia breve ed efficace: “Che bello tornare in campo, dai Toro!!”. L’ingresso dell’x Empoli è tanto effimero quanto positivo e si prefigura essere il nuovo acquisto dei granata.

ultimo aggiornamento: 12-11-2025

Mikechannon
Mikechannon
38 minuti fa

Se stai bene, i due visi pallidi Vlasic e Ilic te li metti nel pentolone con le verdurine

