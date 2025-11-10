Diversi giocatori granata hanno fatto visita al tennista tedesco in occasione della prima giornata del torneo

In occasione del primo giorno del torneo delle ATP Finals, Paleari, Casadei, Schuurs e Biraghi hanno fatto visita a uno dei migliori tennisti del mondo.

Zverev ha avuto la possibilità di conoscere diversi giocatori granata, che al termine del suo successo contro Shelton gli hanno regalato una maglietta personalizzata del Torino con dietro il suo nome e il numero 25. L’incontro tra i giocatori è avvenuto fuori dal campo, e prima di rendere omaggio al tennista con la maglia granata, i 4 giocatori del Torino hanno autografato la divisa.