Davide Vagnati ha consegnato una maglia speciale a Stephane Singo, in occasione delle 100 presenze raggiunte con il Torino

Stephane Singo è uno dei giocatori più importanti e di prospettiva del Toro. Il classe 2000 è anche uno degli elementi della rosa più “affettivamente” legati al club. L’ivoriano, infatti, veste la maglia granata dalla stagione 2018/19, quando vestì per la prima volta la maglia dell’Under19. Lo scorso 8 aprile, il numero 17 ha raggiunto un traguardo importante con il club: contro la Roma di Mourinho l’esterno ha totalizzato ben 100 presenze con la maglia granata.

L’omaggio della società

Come si può vedere sui profili social della società, Davide Vagnati ha consegnato al calciatore una maglia celebrativa per il traguardo delle 100 presenze.

𝓢𝓲𝓷𝓰𝓸 💯



Maglia speciale per celebrare le 100 presenze di Singo con il Toro 🐂 #SFT pic.twitter.com/VY9U7UKA0v — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 13, 2023

La società vorrebbe trattenere il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Nelle utlime settimane, a tal proposito, Urabno Cairo era stato avvistato allo stadio con il suo procuratore. Il presidente vorrebbe chiudere in fretta un accordo, per evitare di ripetere la situazione Belotti.