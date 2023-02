Ilkhan ha scritto un post su Twitter nel quale chiede aiuto per la famiglia di un suo amico coinvolta nel terremoto in Turchia

Emirhan Ilkhan, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha voluto lanciare un appello per aiutare la famiglia di un suo amico che è rimasta coinvolta nel sisma che ha colpito la Turchia. Il centrocampista, di proprietà del Torino ma in prestito alla Sampdoria, ha scritto: “La famiglia del mio amico è sotto le macerie da 30 ore, l’intero posto è distrutto, chi può aiutare, per favore aiutatemi”. Il centrocampista classe 2004 ha aggiunto anche dove si trova il distretto di Cumhuriyet Antakya/Hatay. Si cerca dunque di dare una mano anche a distanza ad un Paese devastato dove c’è gente che sta soffrendo e il freddo sicuramente non aiuta.