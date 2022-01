I ringraziamenti del presidente del Torino Urbano Cairo a Tomas Rincon, ai saluti dopo quattro anni e mezzo in granata

Il momento dei saluti nei confronti di Tomas Rincon è arrivato anche per il presidente del Torino Urbano Cairo. Il Patron granata ha infatti voluto omaggiare e ringraziare tramite il proprio profilo social, el General, rimasto in granata per quattro stagioni e mezzo. “Grazie General, sei stato sempre un esempio per tutta la squadra, un esempio di dedizione ,impegno e professionalità. Sei una grande persona, mi mancherai . Un abbraccio e in bocca al lupo! E chissà che un giorno nn ci si incontri di nuovo. Mucha suerte!“, queste le parole scelte da Cairo. Resta quindi un addio sentito non solo da compagni e tifosi, ma anche del capo degli addetti ai lavori.

Di seguito il post condiviso da Cairo.