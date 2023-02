Il portierone granata è andato al Pala Gianni Asti ospite della Virtus Bologna e del destista serbo durante un allenamento

Se presto si potrà dire che è di nuovo tempo di calcio, attualmente quel posto è occupato da un altro sport: il basket. Sotto la Mole si sta infatti disputando la Final Eight LBA di Coppa Italia. Tanti gli appassionati di pallacanestro tra i giocatori del Torino, soprattutto uno, che ha tentato la via del canestro, per poi deviare sui guantoni: Vanja Milinkovic-Savic. Tra le squadre ancora in lizza per il titolo, la Virtus Bologna del suo compatriota Milos Teodosic, che lo ha ospitato a un allenamento.

Toro, Vanja e Teodosic si allenano insieme

Il Pala Gianni Asti si è quindi trasformato in un banco di prova del portierone granata, che si è dilettato con un altro sport, sotto l’occhio vigile di uno dei giocatori più importanti per le Vu Nere. Tra rimbalzi, tiri e canestri acrobatici, i sue si sono scambiati le magliette: Teodosic d’ora in poi avrà un pezzo di Toro con sè.

Ecco il post Instagram del Torino.