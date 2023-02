Il difensore francese ha postato due storie Instagram per il Nantes, la sua ex squadra, che ieri ha affrontato la Juve

Koffi Djidji ormai da diversi anni è un giocatore del Toro ma il legame con il Nantes, la sua vecchia squadra, non si è mai spezzato. La dimostrazione è arrivata nella giornata di ieri, giovedì 16 febbraio, con il numero 26 granata ha postato due storie Instagram di supporto al club francese impegnato ad affrontare la Juve a Torino. In entrambe le storie Djidji ha pubblicato due foto dello schermo della sua tv nel quale si vede il match tra i bianconeri e il Nantes. La prima foto è stata scattata durante la partita e il difensore francese ha scritto: “Allez Nantes” che in italiano significa “Forza Nantes”. Nella seconda storia, pubblicata alla fine della partita terminata in pareggio, Djidji ha scritto sempre in francese: “Bravo Les amis Canaris” che tradotto vuol dire: “bravi amici canarini”. Il difensore ex Nantes non si è dimenticato del Toro, infatti nella seconda foto è presente anche la scritta “#SFT” che inequivocabilmente significa sempre forza Toro. Oltre alle parole, nelle storie sono presenti anche diverse emoji. Quella di ieri è stata anche una buona occasione per il giocatore classe 1992 per studiare quelli che, dopo la Cremonese, saranno i prossimi avversari della squadra di Juric.