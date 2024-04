Editoriale / Solo sette vittorie su quattordici partite contro le squadre in lotta per la salvezza: così non si va in Europa

“Facciamo l’ultima pazzia”, aveva dichiarato Juric alla vigilia. Eccola, la pazzia: tre punti regalati al 94′ con un errore di uno dei migliori giocatori di questa stagione. Peccato che con pazzie di questo tipo non si vada molto distante, altro che Europa. Ma il 3-2 del Castellani è solamente l’ultima di una serie di follie: Torino-Cagliari 0-0, Torino-Verona 0-0, Frosinone-Torino 0-0, Torino-Udinese 1-1, Torino-Salernitana 0-0, Sassuolo-Torino 1-1. Se a fine a campionato l’Europa sarà sfumata per pochi punti, le cause del fallimento saranno da cercare in queste sette partite contro squadre in difficoltà, che arrancano nel tentativo di cercare punti salvezza. Il problema non è l’episodio singolo, non è l’ingenuità di Bellanova, non è Milinkovic-Savic che si fa piegare le mani dal tiro di Cambiaghi, non è Juric che con i giocatori a disposizione a Empoli non aveva neanche la possibilità di inventarsi chissà cosa, il problema è più grande e riguarda l’enorme difficoltà nel vincere con le piccole.

Su quattordici partite giocate contro le squadre in lotta per la salvezza, nella metà il Torino non ha vinto. E se in tutte le altre occasioni aveva portato a casa almeno un pareggio, ieri ha addirittura perso. Sappiamo tutti che il calcio è imprevedibile, che anche se si è più forti degli avversari e si gioca meglio si può perdere: per centrare certi obiettivi importanti, come la qualificazione a una coppa europea, non si possono però lasciare così tanti punti per strade contro squadre tecnicamente alla portata. Può capitare una volta, anche due o tre. Non sette volte su quattordici, non se si vuole arrivare davanti in classifica a squadre sulla carta più forti.

È un dato oggettivo che il Torino si ritrovi oggi a lottare per un posto in Europa contro le prime due dello scorso campionato, Napoli e Lazio, non ci sono dubbi sul fatto che le squadre che sono davanti in classifica sono più attrezzate per certi obiettivi (anche la Fiorentina, al momento dietro ma con due partite in meno, lo è): la vera causa dei punti persi a Empoli, così come nelle altre gare contro le cosiddette piccole, andrebbe ricercata più nella qualità e nella profondità della rosa che negli errori dei singoli, che siano di Juric o dei calciatori. Ma tempo e modo di migliorare la squadra ora non c’è, ci sono solo i punti da fare, da conquistare perché, al di là dei valori tecnici dei calciatori, senza qualificazione a una coppa europea sarà un’altra stagione insufficiente. D’altronde questo è il Toro: non ci si può permettere di vivacchiare. E non ci si dovrebbe neanche poter permettere di non vincere i derby, come invece troppe volte sta accadendo.