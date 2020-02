Gli applausi non erano per voi ma per Longo e Asta: garanzia di granatismo - Toro.it

L’entusiasmo al Filadelfia per la prima a porte aperte di Longo non azzera gli errori di una squadra che deve riconquistare la fiducia di una piazza intera

Gli applausi scroscianti, i cori, l’ovazione. No, i tifosi non hanno dimenticato i 17 gol presi in quattro partite, le prestazioni al limite dell’umiliante di una squadra che avrebbe le potenzialità per mostrare ben altro. Non erano al Filadelfia per nessuno di quei giocatori ma per rispondere all’appello di Moreno Longo, per salutare il ritorno (il terzo) di Antonino Asta. Su di loro tutta l’attenzione in una giornata che non aveva l’obiettivo di azzerare ciò che è accaduto fino ad ora. Non sarebbe possibile, perché terminato l’effetto entusiasmo si dovranno di nuovo fare i conti con un Torino che deve rialzarsi. E non sarebbe nemmeno giusto, perché la fiducia va meritata, a riconquistata su quello stesso campo che invece l’ha tradita. Non a suon di risultati a tutti i costi ma, prima di tutto, a suon di prestazioni che possano di nuovo rendere fieri.

La garra di cui Longo ha parlato presentandosi martedì è un concetto lontano anni luce dalla squadra vista nelle ultime settimane. Però allenatore e collaboratore tecnico sanno di cosa stiamo parlando. Sanno cosa vuol dire dare il 100%, non partire mai sconfitti, uscire dal campo a testa alta, difendere l’onore di una maglia che ha una storia da non calpestare mai. Sono una garanzia, Longo ed Asta: meritano fiducia incondizionata, loro, perché per far diventare Toro questo Torino da qualche parte si dovrà pur iniziare.