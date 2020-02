Mazzarri scende dalla giostra, Cairo non impara dagli errori - Toro.it

Un altro allenatore pronto a pagare per mancanza di ambizioni e progettualità della proprietà: sedici avvicendamenti in quindici anni non sono un vanto

De Biasi, Zaccheroni, di nuovo De Biasi, Novellino, ancora De Biasi, Novellino bis, Camolese, Colantuono, Beretta, il ritorno di Colantuono, Lerda, Papadopulo, di nuovo Lerda, Ventura, Mihajlovic, Mazzarri. Sedici avvicendamenti in quasi quindici anni. Il miglior piazzamento? Due settimi posti. Il momento peggiore? L’ottavo posto in Serie B, prima dell’arrivo di Ventura. Sedici tentativi di dare al Toro di nuovo il suo posto nella storia. Una storia fatta di orgoglio e lacrime, di vittorie e di cadute. Una storia che nell’ultima settimana è stata calpestata e violentata. Prima il 7-0 contro l’Atalanta, poi dopo la perdente parentesi contro il Milan in Coppa ecco altri quattro schiaffi dal Lecce, squadra che mai aveva vinto in casa. Ma è stato l’atteggiamento, al di là del valore dell’avversario, a segnare in maniera netta un punto di non ritorno. Quello che porterà all’avvicendamento numero 17. E speriamo che non sia una disgrazia.

Del resto se in tre lustri il Torino inteso come società o struttura, un salto di qualità non lo ha mai fatto, come aspettarsi dei risultati sportivi all’altezza? Prima una gestione zampariniana delle panchine, poi la scelta di affidarsi in toto a Ventura che faceva da allenatore, da ds, da dg, da team manager. E infine l’arrivo di un tecnico che piaceva alla piazza e meno alla dirigenza: silurato. La storia di Mazzarri è invece recente e racconta di un rapporto mai sbocciato con la tifoseria.



Per non parlare dell’extra campo. A cominciare dall’assenza di un progetto che preveda la nascita di una vera e propria cittadella granata. Il Fila c’è ma è stato pagato quasi totalmente da altri e il Toro è solo in affitto. La società lo chiude per non disturbare il lavoro della squadra dimenticando che quello non è un centro sportivo, non è un campo di allenamento: il Fila è profumo di storia, è casa, è terra piena di radici. E il Robaldo? Meglio soprassedere.

E per finire ecco la struttura societaria vera e proprio, quella che ruota completamente attorno al presidente. Il direttore generale ne fa le veci ma non è uomo operativo quanto di rappresentanza, il direttore sportivo (che sul campo ha dimostrato il suo valore) è stato finora completamente oscurato e si ha l’impressione che abbia poco margine di manovra. Nessun legame col passato più glorioso (come quello degli scudettati del 76), nessuna figura all’interno della società che possa fare da collante con i tifosi, parlare alla piazza, carpirne il malcontento e intervenire, o fare semplicemente da garante.

E così si arriva all’allenatore: l’anello più debole della catena, quello che ciclicamente paga per gli errori di tutti gli altri. Per le promesse non mantenute, per la mancanza di ambizione. Mica sue: di chi da quindici anni sceglie di non svoltare mai.