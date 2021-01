Toro, una vittoria non diventi l'alibi per non fare mercato - Toro.it

Non è la prestazione di ieri, della squadra o dei singoli, che deve stravolgere i piani della dirigenza: il Torino ha bisogno di rinforzi di qualità

Una vittoria fondamentale. Per muovere la classifica, innanzitutto, per battere una diretta concorrente alla salvezza, per dare continuità al pareggio del San Paolo e anche per dimostrare di valere ancora qualcosa come gruppo. Una vittoria necessaria: impensabile un altro risultato al Tardini. I tre punti non rendono la classifica del Toro bella da vedere, questo no, ma certamente consentono ai granata di recuperare qualche punto: al Parma, ma anche al Genoa, al Crotone, allo Spezia e più in generale ad ogni squadra dal decimo posto in giù, non avendo nessuna di loro – ad eccezione del Toro – vinto ieri. Soprattutto i tre punti non risolvono ogni problema della squadra di Giampaolo: non può e non deve, questo successo, diventare un alibi per non intervenire sul mercato. Non può e non deve, la vittoria del Tardini, illudere che il Toro possa riuscire a raggiungere la salvezza senza alcun intervento mirato.

Sarebbe grave pensare che a questa squadra non serva qualità basandosi solo sui novanta minuti di ieri o valutando le prestazioni dei singoli: l’impatto di Gojak sul match non rende meno necessario un innesto sulla trequarti o in mezzo al campo, ed è un peccato che Belotti non abbia ancora trovato una degna spalla da cui trarre giovamento o che viceversa possa brillare grazie al Gallo. I problemi non sono improvvisamente spariti: Giampaolo ha detto di non aver intenzione di abbassare la guardia, ebbene, non lo faccia nemmeno la società.