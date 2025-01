L’ultima generazione, in particolare, non ha la passione calcistica delle generazioni precedenti

Ferrero, Lavazza, De Agostini, Zegna, Inalpi, Miroglio, Boglione, e altri. Quante volte abbiamo sognato che un grande imprenditore piemontese acquistasse il Toro! E, visto che non è avvenuto, perché non è avvenuto? Il timore di mettersi in concorrenza con la Famiglia Agnelli (Fiat, ora Exor o Stellantis = Juventus) è stata una ragione plausibile, fino a qualche decennio fa. Ora, il motivo è anche caratteriale, psicologico ed egocentrico. Prendete l’imprenditore-medio lombardo. È molto meno ricco di quello piemontese, ma ha un culto della propria immagine nettamente superiore. Volgarmente: spende e spande. Non ha paura di esporsi, e rischiare. Urbano Cairo, allevato da Berlusconi, è un potenziale “lombardo”. L’imprenditore-medio piemontese, al contrario, e penso a quante risorse ci sarebbero nel cuneese, non ha il culto della propria immagine, è parsimonioso, non si espone, e non rischia. Giovanni Ferrero è l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio di 43,8 miliardi di Euro. Non correrebbe mai il pericolo, acquistando il Toro, di inimicarsi i tifosi/clienti di altre squadre. Molto meglio sponsorizzare i singoli campioni di altri sport, per i quali tifiamo tutti. L’ultima generazione, in particolare, non ha la passione calcistica delle generazioni precedenti. Esistono attrazioni differenti, dalle applicazioni tecnologiche, alle discipline olimpiche. Malinconico, ma vero.