Di solito, ci si aspetta la ciliegina sulla torta. Ma cosa dire, quando arriva la torta senza la ciliegina? Eh sì, perché la torta è rappresentata da 3 buoni acquisti, in ruoli dove non ci si aspettava fuochi d’artificio: Biraghi, Casadei ed Elmas. Ma il bravo Vanoli, che sta trasformando una squadra sconcertante in una competitiva, attendeva da settimane, la ciliegina, e non la torta! E la ciliegina era lo straccio di un attaccante, degno di questo nome, e non tale Salama, che, fra Ligue 1 e Coppa di Francia ha segnato, in 19 partite, 0 gol. Mi perdoni il presidente Cairo, ma qui siamo veramente a livello di presa per i fondelli. Forse, era meglio promuovere un ragazzo della Primavera, piuttosto che sottoporre i tifosi ad una ulteriore mortificazione. Ancora una volta, viene voglia di dire “basta”, pur consapevoli che nessuno bussa alla porta della società. A meno che l’aiutino della Red Bull Lipsia, con il trasferimento di Elmas, non preluda ad un coinvolgimento maggiore. Voi ci credete? Io, purtroppo, poco. Dopo lo scollamento fra Cairo e la tifoseria, siamo dunque pervenuti allo scollamento fra Cairo e Vanoli. L’allenatore ha la faccia di uno che, ogni tanto, si “incazza”, perché nelle conferenza-stampa si rabbuiava, quando gli chiedevano della pedina mancante, e cioè il vice-Zapata. La stessa espressione di quando ci disse, che non era stato avvisato della cessione di Bellanova. Un altro tradimento.