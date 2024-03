L’analisi dell’arbitraggio di Daniele Orsato in Napoli-Torino: gara gestita con la solita autorevolezza

Dopo le polemiche per le direzioni discutibili delle scorse settimane (con Marchetti che è stato il sesto arbitro fermato in questa stagione dopo aver commesso errori rilevanti ai danni dei granata), per la sfida del “Maradona” tra il rivitalizzato Napoli di Calzona e il Torino il designatore Rocchi è andato sul sicuro affidando la partita al miglior arbitro a disposizione, Daniele Orsato, coadiuvato da Valeri al VAR. L’arbitro della sezione AIA di Schio ha gestito il match con la consueta autorevolezza ed il solito metro fischiando in totale 22 falli ed ammonendo 4 giocatori, tutti nel primo tempo risparmiando forse qualche cartellino nella ripresa e sorvolando giustamente su contatti leggeri in area di rigore.

Primo tempo, giusto il giallo a Buongiorno

Al 32’ il primo cartellino giallo è stato sventolato a Zapata per una trattenuta a Di Lorenzo in ripartenza, fallo tattico e provvedimento automatico; al 35’ anche il centravanti del Napoli Osimhen viene ammonito dopo una gomitata al volto di Buongiorno: l’attaccante è di spalle ma alza il braccio in modo imprudente assestando un duro colpo al difensore seppur apparentemente non in modo intenzionale. Al 39’ ammonizione per Juan Jesus che ferma fallosamente al limite della propria area Pellegri. Al 47’ altro capitolo del bel duello tra Buongiorno e Osimhen: stavolta è il difensore granata che è costretto a fermare fallosamente con una trattenuta il nigeriano che era riuscito a prendergli il tempo ed a lanciarsi in campo aperto.

Non c’è nulla tra Buongiorno e Osimhen

Meno lavoro nella ripresa anche se i partenopei lamentano una mancata seconda ammonizione per Zapata che al 68’ in attacco si divincola da Lobotka colpendolo lievemente e fortuitamente al volto e per Linetty che nel giro di pochi minuti commette fallo dapprima su Kvaratskhelia e poi su Juan Jesus (in questo caso le proteste sembrano avere più fondamento, se non altro per somma di falli). Nel finale qualche timida protesta subito sedata da Orsato per un presunto contatto in area granata tra Buongiorno e Osimhen che vengono a contatto col difensore che poggia la mano sulla spalla dell’attaccante senza tuttavia comprometterne l’equilibrio: anche in questo caso le proteste sono fuori luogo e fanno bene il direttore di gara e il VAR a lasciar proseguire senza intervenire. Per Orsato si è trattato della ventinovesima partita del Torino arbitrata in carriera ed il bilancio complessivo è di 5 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte.