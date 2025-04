Il punto sull’arbitro: buona direzione di gara di Collu nel match tra Torino e Udinese. Dal giallo a Gineitis al fallo di mano di Adams, gli episodi della sfida

Per la gara della 33^ giornata di Serie A tra Torino e Udinese, posticipata di due giorni per la morte di Papa Francesco e disputata ieri pomeriggio allo stadio Grande Torino, c’è stato l’esordio ufficiale con entrambe le squadre per l’arbitro Giuseppe Collu della sezione AIA di Cagliari.

Il 35enne direttore di gara sardo se l’è cavata piuttosto bene, seguendo sempre l’azione, consentendo forse un gioco piuttosto “energico” ai limiti del regolamento ma riuscendo a tenere una partita, che non ha presentato particolari casi da moviola, sempre in pugno.

Il fallo di mano di Adams

Al 28’ Adams, spinto da dietro da Ehizibue, termina a terra all’ingresso dell’area di rigore friulana e, cadendo, prende istintivamente il pallone con le mani. Collu valuta la spinta non tale da giustificare la concessione del penalty e fischia il fallo di mano contro lo scozzese: decisione abbastanza condivisibile.

Al 35’ l’Udinese passa in vantaggio con gol di Atta sul quale, però, è abile l’assistente Bianchini a far concludere l’azione e, successivamente, a ravvisare una posizione millimetrica di offside del centrocampista francese, che viene confermata dal check del VAR Sozza. Al 38’ il primo cartellino giallo del match è inevitabile per Maripan che trattiene Lovric in ripartenza.

L’alta tolleranza di Collu

Al 52’ in area granata Payero ruba palla a Ricci spintonandolo ma, anche in questo caso, Collu conferma di avere una soglia di tolleranza piuttosto alta lasciando correre. Nel finale le altre ammonizioni: all’84’ a Gineitis per un fallo su Pafundi (in questo caso invece decisione piuttosto severa), poi due gialli giusti per i bianconeri Karlstrom e Bijol, sempre per falli su Adams. Per Collu si è trattata dell’ottava direzione in Serie A, la prima assoluta coi granata.