Il punto sulla direzione di gara di Maurizio Mariani in Napoli-Torino: nessun partite per il direttore di gara di Aprilia

Nessun problema al “Maradona” per l’esperto Maurizio Mariani che ha diretto la partita tra Napoli e Torino senza affanni adottando un metro piuttosto permissivo che ha generato appena diciotto falli fischiati e tre cartellini gialli. L’arbitro della sezione AIA di Aprilia si è trovato subito con una gara in discesa grazie anche al vantaggio del Napoli dopo appena 7’ ed alla difficoltà dei granata di entrare in area di rigore.

La prima ammonizione a fine primo tempo

Detto della posizione regolare di Adams che spreca un traversone di Linetty al 10’, qualche incongruenza va tuttavia registrata nella gestione dei falli da parte dell’arbitro: rischiano la sanzione al 15’ Linetty per un intervento deciso su Buongiorno, Biraghi al 32’ per una scivolata pericolosa su Di Lorenzo e ancora il centrocampista polacco per un’entrata particolarmente irruenta sempre su Buongiorno al 37’, in tutti i casi il direttore di gara opta per la semplice concessione del calcio di punizione. In altre circostanze borderline lascia correre senza fischiare. Al 44’ il primo cartellino giallo è per Maripan che entra deciso su Politano che lo supera in velocità.

Il giallo a Ilic

Al 53’ ammonizione inevitabile per il neoentrato Ilic che impedisce fallosamente una ripartenza di Anguissa. Anche nel corso del secondo tempo l’arbitro conferma la tendenza a lasciar correre e così non ci sono provvedimenti nemmeno per Buongiorno su Adams e Rrahmani su Elmas mentre si rivela un po’ fiscale nei minuti di recupero ammonendo per proteste Lazaro il quale, essendo diffidato, salterà per squalifica la partita contro il Venezia. Nessun caso da segnalare nelle rispettive aree di rigore se si eccettua ad inizio ripresa un’uscita di Milinkovic Savic che tuttavia anticipa nettamente Di Lorenzo; inoperoso il VAR Meraviglia.

Il bilancio

Per Mariani, giunto alla diciottesima presenza stagionale in serie A, si è trattato del ventisettesimo incrocio con il Torino ed il bilancio ora è di 13 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte.