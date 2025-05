Il punto sull’arbitro Sozza che ha diretto la sfida tra il Toro e il Venezia terminata 1-1: ecco come è andata

La partita che quest’anno ha anticipato le celebrazioni per il 4 maggio è stata Torino – Venezia, disputatasi allo stadio “Grande Torino” e diretta dall’emergente Simone Sozza che ha diretto tra mille interruzioni a causa di alcuni infortuni che hanno allungato di 10’ totali la sfida e dei suoi numerosi fischi, alcuni dei quali ingiustificati.

Var dopo 5′: il gol annullato

Il 37enne della sezione AIA di Seregno è dovuto peraltro ricorrere al decisivo ausilio del VAR La Penna nei due casi decisivi del match, il primo dei quali giunto dopo appena 5’ di gara: Zerbin porta in vantaggio i lagunari e assistente ed arbitro convalidano ma l’intervento del VAR ferma tutto e attraverso un check viene riscontrata una posizione davvero millimetrica di fuorigioco di Gytkyaer (che partecipa attivamente all’azione) al momento del tiro di Yeboah che lui stesso riprende dopo la respinta del palo. Sozza dirige spezzettando troppo il gioco ed ammonisce Casadei al 46’ per un intervento non cattivo su Zerbin (alzano entrambi la gamba e il granata sembra colpire prima il pallone).

Rigore: decisivo il Var

Non cambia il metro nella ripresa nella quale il direttore di gara tuttavia non estrae altri cartellini (magari qualcuno ci sarebbe potuto stare) ed al 73’ arriva il secondo episodio clou: Elmas penetra in area avversaria e prova a mettere il pallone al centro ma per due volte si oppone un difensore veneto con l’aiuto degli arti superiori; nel primo caso il tocco di Schingtienne è assolutamente corretto mentre nel secondo Idzes si oppone al traversone allargando leggermente il braccio destro (ma appare un movimento dinamico ed involontario) ed aumentando il volume del corpo: col regolamento vigente ci possono essere gli estremi per la concessione del penalty che arriva solo dopo On Field Review. Dal vivo, infatti, Sozza non si accorge e, dopo essere richiamato al monitor e rivedendo le immagini, accorda la massima punizione in favore dei granata trasformata da Vlasic (nel frattempo Vanoli era stato colto da un leggero malore). Al 79’ è ammonito l’allenatore Di Francesco per proteste in seguito ad un altro fallo “leggero” fischiato contro i suoi ragazzi. Poi non accade più nulla fino al 97’.

Per Sozza si è trattato della sessantesima direzione complessiva in serie A, con i granata vanta sei direzioni con il bilancio di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte.