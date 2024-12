Il punto sull’arbitro di Empoli-Torino, Kevin Bonacina, di Carlo Quaranta: esordio convincente per il direttore di gara

Un esordiente assoluto, Kevin Bonacina della sezione AIA di Bergamo, è stato designato a dirigere la

partita del Castellani tra Empoli e Torino, una partita combattuta ed in bilico fino al 94’. Il direttore di

gara si è dimostrato all’altezza della situazione, arbitrando con autorevolezza e non commettendo errori

particolari senza dover ricorrere all’aiuto del VAR Pezzuto. Che Bonacina, pur essendo alla prima assoluta, non avesse soggezione verso giocatori che militano nella massima serie lo dimostra già nei primi minuti richiamando verbalmente Masina per un fallo su Colombo ed ammonendolo all’8’ dopo il secondo intervento scorretto sull’attaccante empolese. Al 12’ cartellino giallo anche per il diffidato Coco (che salterà la prossima partita contro il Bologna) per un’entrata da dietro su Esposito.

Il gol annullato e le espulsioni

Al 15’ annullato un gol ai toscani con Ismajli che appoggia comodamente in porta dopo che Maleh ostacola Milinkovic Savic in uscita: è vero che la stazza del portiere granata è importante ma il giocatore dell’Empoli entra in contatto impedendogli di intervenire sul pallone. La decisione è assunta direttamente da Bonacina in campo ed il VAR non interviene. A seguito delle proteste dei padroni di casa vengono espulsi due collaboratori di D’Aversa e Vanoli in panchina, Pavone e Godinho. Al 64’ rischia qualcosa Walukiewicz che entra in scivolata su un avversario; al 79’ ammonizione un po’ esagerata a Grassi per colpo da dietro a Njie; all’84’ ammoniti giustamente Pedersen e Pezzella per reciproche scorrettezze. All’89’ i toscani protestano, non avendo tutti i torti, per un vantaggio non concesso e viene espulso dalla panchina anche De Sciglio. Esordio in serie A convincente, dunque, per il trentenne Bonacina che in questa stagione ha finora diretto sette partite in serie B e tre in Coppa Italia.