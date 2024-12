Il punto sull’arbitro che ha diretto la sfida tra il Toro e il Bologna, vinta dai felsinei: ecco com’è andata la direzione di Piccinini

Marco Piccinini ha diretto ieri pomeriggio la sfida tra il Torino e il Bologna in modo tutto sommato sufficiente tenendo presente che ha adottato un metro abbastanza “inglese”, che non ha avuto grosse difficoltà gestionali e che è stato aiutato dal VAR Mazzoleni nelle decisioni più delicate in area di rigore. A partire dal 6’ quando gli sfugge un contatto tra Borna Sosa ed Holm: l’ex atalantino arriva sul pallone prima del croato il quale in scivolata tocca lo stinco dell’avversario, contatto lieve che però l’occhio della telecamera sancisce e così l’arbitro della sezione AIA di Forlì viene richiamato all’on field review e concede la massima punizione.

Gineitis rischia su Freuler

Il direttore di gara fischia poco e non si fa notare, intorno alla mezz’ora concede opportunamente il vantaggio a Karamoh dopo un blocco falloso di Holm ai danni di Borna Sosa (e ci sarebbe potuto stare anche il cartellino). Al 38’ anche Gineitis rischia per un’entrata molto dura su Freuler. Nel corso della ripresa arrivano i gol e le ammonizioni: il vantaggio rossoblu giunge al 71’ con il neo entrato Dallinga che sfrutta un cross basso dalla sinistra del fronte offensivo bolognese da parte di Miranda (e il buco di Masina) infilando Milinkovic Savic; la posizione viene valutata come regolare dopo un controllo al VAR. Al 73’ ammonizione inevitabile per Miranda che trattiene fallosamente Pedersen sulla fascia (non possono esserci gli estremi per il rosso diretto data la distanza molto rilevante dalla porta avversaria).

Il raddoppio del Bologna regolare

All’81’ arbitro e guardalinee segnalano una posizione di offside attivo di Dallinga sul tiro di Pobega che termina in porta ma dopo un lungo controllo in sala VAR la rete viene convalidata poiché l’attaccante svedese è tenuto in gioco per pochi millimetri da Vojvoda. All’85’ il secondo cartellino giallo del match è per un altro giocatore felsineo, Freuler, che rifila un pestone a Ricci. Dopo questa partita il bilancio di Piccinini con i granata – che non dirigeva da oltre un anno (Torino – Atalanta 3-0 del 4 dicembre 2023) – è di 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.