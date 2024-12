L’analisi della direzione arbitrale di Francesco Fourneau nella partita tra Udienese e Torino finita per 2-2



Non ha incontrato molte difficoltà Francesco Fourneau nella direzione della partita tra Udinese e Torino disputatasi ieri all’ora di pranzo. L’arbitro della sezione AIA di Roma si è distinto per aver fischiato tanto e per non aver però usato i cartellini, il che potrebbe sembrare anche una contraddizione: in 95’ di gioco ha fischiato ventinove falli (sopra la media della serie A) ed ha ammonito un solo calciatore. A parte il gioco spezzettato poco da segnalare nel corso del primo tempo: al 20’ non sanzionato col cartellino un intervento falloso intenzionale di Karlstrom su Gineitis, al 29’ Fourneau ferma il gioco per un intervento sanitario sugli spalti mentre al 31’ rischia l’ammonizione Coco per un fallo su Thauvin.



Le proteste dell’Udinese sul primo gol dei granata

Al 55’ proteste da parte del portiere Sava che lamenta una trattenuta di Vlasic in occasione del gol di Adams, dal campo Fournaeu non rileva nulla ed anche le immagini dimostrano che è tutto regolare pertanto, dopo un breve check, il gol viene convalidato anche dal VAR Abisso. Al 68’ Kabasele entra da dietro su Karamoh ma nemmeno in questo caso per il direttore di gara vi sono gli estremi per la sanzione disciplinare così come al 73’ per Abankwah che commette un fallo importante su Adams nei pressi del lato corto dell’area di rigore friulana. Al 77’ Lazaro trattiene leggermente un avversario ma –in linea col metro adottato per tutta la gara – anche in questa situazione l’arbitro decreta solo il calcio di punizione.

Tanti falli ma un solo cartellino

L’unica ammonizione della gara arriva nel finale, all’87’ per Abankwah autore di un fallo tattico su Karamoh. Per il direttore di gara romano, dunque, una gara senza noie particolari che ha lasciato tuttavia qualche perplessità nella gestione con qualche fallo di troppo fischiato (talvolta anche in ritardo) e nella personalità dimostrata. Dopo la gara del Bluenergy Stadium il bilancio di Fourneau con i granata rimane in perfetto equilibrio: 1 vittoria, 5 pareggi, 1 sconfitta.