ll punto sull’arbitro Rapuano che ha diretto la sfida tra Verona e Torino, terminata 0-3

Per la prima partita dell’anno solare del Torino nella trasferta al “Bentegodi” contro il Verona è stato

richiamato, a due mesi di distanza dall’ultima direzione nella massima serie, Antonio Rapuano che in

questa stagione non aveva ancora arbitrato i granata, ma che era reduce da due partite nelle quali aveva

preso delle decisioni foriere di polemiche.

Nella partita di ieri ha avuto un buon approccio, tenendo una soglia di tolleranza piuttosto regolare, non

eccedendo né in un senso né nell’altro e punendo con il cartellino giallo solo due giocatori

(risparmiandone forse un altro paio).

Ha gestito bene la gara ed i pochi casi nelle aree di rigore senza nemmeno scomodare il VAR Maggioni, rimasto sostanzialmente inoperoso. Giuste anche le segnalazioni di fuorigioco, correttamente chiamate ad azione conclusa, a partire da quella di Aboukhlal al 21’.

Corretta la decisione assunta al 24’ quando Montipo’, in uscita su Aboukhlal, non commette fallo ma lo subisce. Si lamenta un paio di volte Giovane per delle spallate energiche di Maripan e Gineitis ma Rapuano soprassiede.

Rapuano, giusta la lettura sul presunto tocco di Ilkhan

Al 49’ rischia l’ammonizione Nunez per un fallo su Simeone ma il primo cartellino giallo (forse un po’

severo) della gara lo riceve Paleari per perdita di tempo nelle operazioni di rimessa.

Al 60’ proteste scaligere per un presunto tocco di braccio di Ilkhan in area granata ma le immagini dimostrano che il pallone va diretto sull’addome del turco senza mai impattare le braccia: giusta la decisione di lasciar correre.

Rapuano promosso e bilancio positivo con i granata

Al 70’ sacrosanta ammonizione per Aboukhlal per entrata fallosa in scivolata al limite dell’area su

Giovane, ed al 75’ rischia qualcosa Orban per un’entrata decisa, ma niente di particolarmente rilevante.



Direzione discreta dunque per l’arbitro della sezione AIA di Rimini che inizia il 2026 nel migliore dei

modi riscattandosi dalle polemiche dello scorso anno. Per Rapuano decimo incrocio con il Torino con un bilancio sempre più positivo per i granata: 6 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte.