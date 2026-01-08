Il punto sull’arbitro Fabio Maresca, che ha diretto il match tra Torino e Udinese terminato 1-2 per i friulani



Per la prima partita al “Grande Torino” del nuovo anno solare, i granata ritrovano l’arbitro Fabio Maresca che li aveva diretti l’ultima volta un anno e mezzo fa nella partita valida per la prima giornata del campionato scorso (2-2 contro il Milan).

Il primo tempo e il gol annullato a Kabasele

L’arbitro partenopeo che ha scontato un lungo periodo di inattività l’anno scorso per minacce ad un calciatore del club arabo Al-Arabi, alla sua terza direzione stagionale in serie A, ha amministrato bene una gara spigolosa giocata su un campo scivoloso: molti i falli fischiati (ben 16 nel primo tempo) ed un’ammonizione dopo appena 10’ ai danni di Coco, reo di un’entrata in scivolata sulla trequarti nei confronti dello scozzese Miller. Al 18’ Maresca, su segnalazione del suo assistente, annulla dal campo un gol di Kabasele per fuorigioco ma dopo un check col VAR Volpi si scopre che l’offside non c’è ma la rete dei friulani non viene comunque convalidata poiché il calciatore bianconero tocca in modo evidente il pallone col braccio nell’immediatezza della segnatura.

Il secondo tempo e i gol di Ekkelenkamp e Casadei



Al 68’ cartellino giallo per Kristensen per perdita di tempo nelle operazioni di rimessa laterale. All’82’ il VAR è chiamato in causa in occasione del gol del raddoppio dell’Udinese: Ekkelenkamp nel cuore dell’area di rigore granata anticipa e supera con uno scavetto sia Maripan che Paleari in uscita ma perde l’equilibrio cadendo a terra, rialzandosi però in tempo per spingere dentro la porta il pallone; il check del VAR serve per stabilire se vi fossero stati tocchi proibiti del pallone con le braccia in fase di caduta ma le immagini non testimoniano infrazioni e la rete viene convalidata. Infine al 91’ ammonizione per il diffidato Casadei (che salterà il prossimo impegno contro l’Atalanta) per un intervento in ritardo su Karlstrom, provvedimento forse un po’ severo considerando anche il fatto che precedentemente Zaniolo era stato graziato per un fallo analogo su Aboukhlal. Nonostante la battuta d’arresto contro i friulani, resta comunque in attivo il bilancio di Maresca con il Torino: 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.