Il punto sull’arbitro Francesco Fourneau, che ha diretto il match tra Atalanta e Torino finito 2-0

Per la prima giornata del girone di ritorno la sfida allo stadio “New Balance Arena” di Bergamo tra

l’Atalanta di Raffaele Palladino e il Torino di Marco Baroni è stata affidata all’arbitro Fourneau della

sezione AIA di Roma 1 che era tornato a dirigere una partita di serie A il 21 dicembre scorso, dopo circa

due mesi e mezzo di “esilio” nella serie cadetta.

Il primo tempo, molti falli e grande rischio per Tameze



La partita inizia subito con un’occasione per i granata con Aboukhlal che viene però colto giustamente

dall’assistente in posizione di fuorigioco al 2’. La prima ammonizione giunge al 25’ ed è destinata a

Tameze che interrompe un’azione promettente di Zalewski fermandolo fallosamente da dietro. Lo stesso Tameze rischia il secondo provvedimento e la conseguente espulsione al 29’ per un intervento in ritardo e relativo pestone sempre sull’esterno polacco. La direzione di gara si mantiene comunque equilibrata nella gestione dei falli (31 in totale) e dei cartellini (3) e puntuale anche nella segnalazione dei fuorigioco grazie all’attenzione degli assistenti (giusto anche quello fischiato a Krstovic al 36’).

Il secondo tempo, a Fourneau non serve il VAR



Sacrosanto anche il cartellino giallo mostrato al subentrato Ilkhan al 63’ per un intervento falloso in

ritardo sul solito Zalewski. Al 70’ Maripan conclude verso la porta di Carnesecchi ma si lamenta per un

tocco di braccio di un avversario: Ahanor, e forse anche Ederson, sembrano toccare il pallone col braccio, ma fa bene Fourneau a lasciar giocare poiché gli interventi sono chiaramente con gli arti in posizione naturale ed aderenti al corpo e non si ravvede alcun movimento non congruo. Giusto, infine, all’87’ anche il cartellino giallo sventolato nei confronti di Musah che si aggrappa a Vlasic interrompendo una possibile ripartenza granata. Partita accorta di Fourneau che non ha sbagliato nei pochi casi delicati senza dover ricorrere all’ausilio del VAR. Qualche piccolo dubbio resta solo sulla seconda possibile ammonizione a Tameze nel primo tempo.

Con la sconfitta di Bergamo si registra la prima sconfitta in campionato dei granata con l’arbitro romano

(l’unica finora era avvenuta in coppa Italia nella stagione 2023-24 contro il Frosinone, peraltro nei tempi

supplementari); con lui finora in serie A il bilancio è di 1 vittoria, 6 pareggi e 1 sconfitta.