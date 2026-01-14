Il punto sull’arbitro Kevin Bonacina che ha arbitrato l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Roma e Torino, terminata 2-3



È stata affidata all’emergente Kevin Bonacina la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia

tra Roma e Torino disputatasi ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma.

L’arbitro della sezione AIA di Bergamo è stato protagonista di una prova brillante, nella quale ha

gestito alla perfezione i vari momenti interrompendo ventisei volte il gioco per fischiare dei falli ed

ammonendo quattro calciatori dimostrando peraltro una soglia equilibrata di tolleranza e coerenza

di giudizio.

Nel primo tempo 2 ammonizioni, entrambe corrette

Al 14’ Vlasic imbecca bene Gineitis che si inserisce per vie centrali e viene fermato fallosamente da

Rensch, che con il ginocchio impatta sulla coscia del lituano a pochi metri dall’area di rigore: Bonacina

opta correttamente per l’ammonizione poiché, pur trattandosi di promettente azione da gol, l’altro

difensore centrale giallorosso Celik sarebbe potuto intervenire. Al 23’ cartellino giallo corretto

anche per Aboukhlal che ferma intenzionalmente la ripartenza di Bailey.

Secondo tempo fatto di rimonte e con altri 2 gialli



Al 47’ forse un po’ eccessivo il provvedimento nei confronti di Lazaro il cui piede impatta con

quello di Wesley, l’arbitro lo considera un intervento in ritardo ed estrae il cartellino nei confronti

dell’austriaco. Il secondo tempo scorre liscio, sono regolari tutte le reti realizzate, non c’è bisogno

di alcun intervento da parte del VAR Mazzoleni. Bonacina tiene in pugno la gara, forse è un po’

indulgente con Celik su Ismajli che si infortuna e con Lazaro che rischia un tantino nel finale

trattenendo leggermente Dybala, amministrando comunque con buonsenso, Al 92’ l’ultima giusta

ammonizione del match è per Ghilardi che ferma fallosamente Njie mentre al 94’ viene fischiato un

fuorigioco dubbio allo stesso attaccante svedese la cui conclusione tuttavia non aveva sortito effetto.

Sesta direzione di Bonacina in una gara del Torino e bilancio complessivo che si aggiorna a quattro

vittorie, un pareggio ed una sconfitta (quella registrata nella partita col Como il 25 novembre

scorso).