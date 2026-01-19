Il punto sull’arbitro Daniele Chiffi che ha diretto il match di campionato tra Torino e Roma, vinto per 0-2 dai giallorossi
La “rivincita” della partita disputatasi cinque giorni prima all’Olimpico di Roma è stata affidata
all’esperto Daniele Chiffi che, dirigendo con un metro piuttosto “inglese” ma tutto sommato
coerente, ha disputato una prova con qualche sbavatura ma sostanzialmente senza errori nei casi più
importanti.
Il primo tempo e il gol annullato a Malen
La gara si è dimostrata subito ad alta tensione e Ismajli, dopo appena 3’, interveniva in modo troppo
vigoroso su Wesley ma non veniva ammonito, cosa che invece avveniva al 9’ per un fallo meno
vistoso su Malen a centrocampo e probabilmente per somma di falli. Al 10’ contatto in area
giallorossa tra Hermoso e Adams, per l’arbitro della sezione AIA di Padova è tutto regolare e
rivedendo le immagini la scelta sembra corretta. Al 18’ fischia in ritardo un presunto tocco di
braccio di Malen (che probabilmente non c’è) in area granata. Al 23’ annullato il gol di Malen dopo
check del VAR Abisso per una posizione di fuorigioco millimetrica al momento del tocco smarcante
di Dybala. Nel primo tempo recuperati tre minuti per perdite di tempo su check e infortuni di
Hermoso e Aboukhlal.
La seconda metà di gara
Poco da segnalare nella ripresa: corretto al 55’ il cartellino giallo per Mancini per una trattenuta su
Ngonge. Lo stesso difensore rischia qualche minuto dopo per un intervento diretto su Adams: anche
in questa circostanza l’arbitro tiene alta la soglia di tolleranza e non punisce con la seconda
ammonizione il romanista. Ancora un check al 74’ stavolta per confermare il gol di Dybala dopo
aver valutato la posizione dell’autore dell’assist, Mancini. Al 91’ infine ammonizione che può starci
per Vlasic autore di un fallo su Ghilardi.
Chiffi aveva diretto il Torino l’ultima volta poco più di un mese fa nella gara interna contro il
Milan. Dopo questa partita il bilancio complessivo è di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.