Il punto sull’arbitro Daniele Chiffi che ha diretto il match di campionato tra Torino e Roma, vinto per 0-2 dai giallorossi

La “rivincita” della partita disputatasi cinque giorni prima all’Olimpico di Roma è stata affidata

all’esperto Daniele Chiffi che, dirigendo con un metro piuttosto “inglese” ma tutto sommato

coerente, ha disputato una prova con qualche sbavatura ma sostanzialmente senza errori nei casi più

importanti.

Il primo tempo e il gol annullato a Malen

La gara si è dimostrata subito ad alta tensione e Ismajli, dopo appena 3’, interveniva in modo troppo

vigoroso su Wesley ma non veniva ammonito, cosa che invece avveniva al 9’ per un fallo meno

vistoso su Malen a centrocampo e probabilmente per somma di falli. Al 10’ contatto in area

giallorossa tra Hermoso e Adams, per l’arbitro della sezione AIA di Padova è tutto regolare e

rivedendo le immagini la scelta sembra corretta. Al 18’ fischia in ritardo un presunto tocco di

braccio di Malen (che probabilmente non c’è) in area granata. Al 23’ annullato il gol di Malen dopo

check del VAR Abisso per una posizione di fuorigioco millimetrica al momento del tocco smarcante

di Dybala. Nel primo tempo recuperati tre minuti per perdite di tempo su check e infortuni di

Hermoso e Aboukhlal.

La seconda metà di gara

Poco da segnalare nella ripresa: corretto al 55’ il cartellino giallo per Mancini per una trattenuta su

Ngonge. Lo stesso difensore rischia qualche minuto dopo per un intervento diretto su Adams: anche

in questa circostanza l’arbitro tiene alta la soglia di tolleranza e non punisce con la seconda

ammonizione il romanista. Ancora un check al 74’ stavolta per confermare il gol di Dybala dopo

aver valutato la posizione dell’autore dell’assist, Mancini. Al 91’ infine ammonizione che può starci

per Vlasic autore di un fallo su Ghilardi.

Chiffi aveva diretto il Torino l’ultima volta poco più di un mese fa nella gara interna contro il

Milan. Dopo questa partita il bilancio complessivo è di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.