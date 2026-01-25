ll punto sull’arbitro Feliciani che ha diretto la sfida tra Como e Torino, terminata 6-0 per i padroni di casa
Per l’anticipo del sabato pomeriggio tra Como e Torino allo stadio Sinigaglia la scelta del designatore
Gianluca Rocchi è ricaduta sull’arbitro Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo che non ha
incontrato particolari difficoltà nel dirigere una gara senza storia che già dopo un quarto d’ora vedeva i
padroni di casa in vantaggio di due gol.
Feliciani si è limitato ad amministrare scegliendo una soglia di tolleranza abbastanza alta che ha prodotto
un solo cartellino giallo nella partita ma anche qualche piccola “dimenticanza” nel sanzionare qualche
fallo da una parte e dall’altra.
L’unico cartellino giallo del match è giunto al 16’subito dopo il gol del raddoppio di Baturina: poco prima
Pedersen aveva commesso un fallo in ritardo su Valle che aveva dato il via all’azione del gol, Feliciani fa
opportunamente proseguire il gioco e, ad azione finita, ammonisce giustamente il terzino granata.
Rigore molto dubbio
L’unico caso che ha inciso sul risultato sul quale il direttore di gara è stato chiamato a pronunciarsi è
quello relativo al calcio di rigore accordato al Como al 55’ dopo l’on field review. In area granata si
affrontano Douvikas e Maripan con l’attaccante in possesso di palla che tenta un tiro cross ed il difensore
che cerca di impedirlo lanciandosi in scivolata; il pallone finisce dapprima sulle gambe di Maripan e poi
sul braccio proteso, dal campo l’arbitro valuta la dinamica come naturale e lascia proseguire ma il VAR
Paterna lo richiama a valutare al monitor e qui l’arbitro cambia la sua decisione optando per il penalty,
figlio di un’interpretazione secondo la quale il braccio è in posizione troppo larga e non cerca di evitare il
contatto ma, detto che l’azione è improvvisa e che è opinabile che il difensore non cerca piuttosto di
ritrarre il braccio, la decisione è anche diretta discendente di un regolamento che non appare in linea col
gioco del calcio.
Il bilancio con i granata
Per Feliciani si è trattato del quinto confronto totale con i granata e quella di ieri è stata la prima sconfitta
dopo tre pareggi ed una vittoria.
Non era rigore perché Maripan colpisce prima il pallone con la gamba ma non cambia un azzo.
Diciamo che a maglie invertite l’ avremmo voluto anche noi … ma la sostanza è un’ altra, con questo gioco, questi interpreti ed il magistrale direttore d’ rchestra che abbiamo non c’è bisogno di errori arbitrali per frustrare le nostre ambizioni (?!??) di vittoria !… senza il rigore non avremmo… Leggi il resto »
Fosse per me questo arbitro non dovrebbe più arbitrare, l’errore più grande è non aver permesso di giocare i 120 secondi di recupero. La partita poteva quasi sicuramente prendere una piega diversa. Sembra che quest’ anno gli arbitri ce l’abbiano con noi,mai visti tanti torti tutti insieme.
Si in effetti è vero, anche con la Cremonese in casa, uguale uguale, povera Cairese squadra da Europa league così bistrattata!!!!