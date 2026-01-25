ll punto sull’arbitro Feliciani che ha diretto la sfida tra Como e Torino, terminata 6-0 per i padroni di casa

Per l’anticipo del sabato pomeriggio tra Como e Torino allo stadio Sinigaglia la scelta del designatore

Gianluca Rocchi è ricaduta sull’arbitro Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo che non ha

incontrato particolari difficoltà nel dirigere una gara senza storia che già dopo un quarto d’ora vedeva i

padroni di casa in vantaggio di due gol.

Feliciani si è limitato ad amministrare scegliendo una soglia di tolleranza abbastanza alta che ha prodotto

un solo cartellino giallo nella partita ma anche qualche piccola “dimenticanza” nel sanzionare qualche

fallo da una parte e dall’altra.

L’unico cartellino giallo del match è giunto al 16’subito dopo il gol del raddoppio di Baturina: poco prima

Pedersen aveva commesso un fallo in ritardo su Valle che aveva dato il via all’azione del gol, Feliciani fa

opportunamente proseguire il gioco e, ad azione finita, ammonisce giustamente il terzino granata.

Rigore molto dubbio

L’unico caso che ha inciso sul risultato sul quale il direttore di gara è stato chiamato a pronunciarsi è

quello relativo al calcio di rigore accordato al Como al 55’ dopo l’on field review. In area granata si

affrontano Douvikas e Maripan con l’attaccante in possesso di palla che tenta un tiro cross ed il difensore

che cerca di impedirlo lanciandosi in scivolata; il pallone finisce dapprima sulle gambe di Maripan e poi

sul braccio proteso, dal campo l’arbitro valuta la dinamica come naturale e lascia proseguire ma il VAR

Paterna lo richiama a valutare al monitor e qui l’arbitro cambia la sua decisione optando per il penalty,

figlio di un’interpretazione secondo la quale il braccio è in posizione troppo larga e non cerca di evitare il

contatto ma, detto che l’azione è improvvisa e che è opinabile che il difensore non cerca piuttosto di

ritrarre il braccio, la decisione è anche diretta discendente di un regolamento che non appare in linea col

gioco del calcio.

Il bilancio con i granata

Per Feliciani si è trattato del quinto confronto totale con i granata e quella di ieri è stata la prima sconfitta

dopo tre pareggi ed una vittoria.