L’analisi della direzione di Pezzuto durante Torino-Pisa, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia
I sedicesimi di finale di Coppa Italia mettono di fronte al “Grande Torino” i padroni di casa guidati da Baroni ed il neopromosso Pisa di Gilardino. Per questa sfida la scelta del designatore è ricaduta su Ivano Pezzuto, arbitro della sezione AIA di Lecce inserito nell’organico della CAN A-B dal 1 settembre 2020.
Partita con diversi cartellini
Per tutta la gara il direttore di gara salentino ha mantenuto una soglia di tolleranza piuttosto bassa punendo i contatti ed ammonendo anche con eccessiva severità: al 22’ è senz’altro da sanzionare l’intervento pericoloso (ai limiti dell’espulsione) di Albiol che con i tacchetti impatta sul polpaccio di Adams ed infatti lo spagnolo viene giustamente ammonito; severo invece il provvedimento nei confronti di Piccinini che interviene in scivolata su Dembelé toccando probabilmente prima il pallone; al 41’ ammonizione anche per Coco per una spinta davvero leggera ai danni di Cuadrado il quale accentua la caduta al limite dell’area granata. Al 46’ viene annullato un gol al pisano Loran per una evidente posizione di fuorigioco.
Il gol annullato a Ismajli
In avvio di ripresa annullato anche un gol al Torino: in questo caso è il VAR Volpi a segnalare al 49’ attraverso un check un tocco fortuito ma decisivo di braccio da parte dell’autore del gol Ismajli il quale colpisce dapprima il pallone con la testa ma poi lo stesso scivola sul braccio. Da notare che invece i toscani invocavano l’annullamento della rete lamentando un fallo inesistente di Tameze sul portiere Scuffet in uscita. Al 52’ da un’azione da calcio d’angolo, che probabilmente non c’era, Njie viene leggermente sbilanciato in area pisana ma Pezzuto lascia proseguire. Al 57’ annullato il terzo gol della gara: stavolta è Albiol a colpire di testa il pallone su un calcio di punizione di Cuadrado partendo in posizione irregolare. Ed anche in questo caso la corretta segnalazione proviene dal guardialinee.
L’espulsione per Cuadrado
Al 63’ Cuadrado, già più volte polemico con l’arbitro, reitera le proteste pronunciando probabilmente qualche parola offensiva nei confronti di Pezzuto che lo espelle nel tripudio del popolo granata che lo “beccava” dall’inizio di gara per i suoi trascorsi juventini e per la sua fama di provocatore. Al 76’ infine corretto cartellino giallo anche per Aboukhlal autore di un’entrata da dietro su Mbambi.
Dopo questa affermazione prosegue la tradizione positiva dei granata con il 41enne arbitro salentino: ora il bilancio complessivo è di 4 vittorie ed un pareggio.