L’analisi della direzione di Andrea Colombo Torino-Atalanta, sfida persa dai granata con il risultato di 0-3

È stato Andrea Colombo, reduce da una stagione molto positiva e da una buona direzione in Juventus- Inter una settimana fa, ad arbitrare la partita casalinga dei granata contro l’Atalanta di Juric. La partita all’Olimpico Grande Torino non ha presentato grandi difficoltà e per il direttore di gara della sezione AIA di Como si è trattato di un pomeriggio piuttosto tranquillo grazie anche al risultato messo in cassaforte dai neroazzurri nei primi 38’ di gioco che, di fatto, ha anestetizzato la sfida.

La moviola

Colombo ha amministrato senza patemi e senza dover estrarre alcun cartellino nel corso dei 95’ di gioco, il match è stato piuttosto corretto ed il metro arbitrale piuttosto coerente ed equilibrato. Nel primo tempo l’arbitro è sempre stato vicino all’azione ed ha valutato correttamente le situazioni di gioco. Nel corso della ripresa è incappato, invece, in qualche svista: al 56’ ha soprasseduto su un netto fallo di Ahanor su Adams a pochi metri dall’area di rigore nerazzurra. Il difensore, difatti, era entrato in scivolata e senza prendere il pallone travolgendo l’attaccante scozzese, un intervento imprudente meritevole di calcio di punizione e di cartellino giallo ma non per il direttore di gara che ha giudicato tutto regolare.

Un altro errore cui ha rimediato dopo la On Field Review è quello relativo al calcio di rigore a favore dei granata: al 71’ su un cross di Asllani toccato da Tameze il pallone giunge nella zona di Coco e Kossounou con il granata che anticipa l’avversario il quale, nel tentativo di calciare il pallone, colpisce invece il polpaccio del giocatore del Torino che termina a terra. Anche in questo caso per Colombo, peraltro ben piazzato, è tutto regolare ma il VAR Guida lo richiama a rivedere l’azione al monitor e così il direttore di gara rivede la sua decisione iniziale e decreta la massima punizione a favore dei granata.

Il bilancio

Per Colombo si è trattato dell’ottava direzione col Torino e dopo questa partita il saldo è diventato negativo: due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.