Dopo la sesta giornata di campionato di Serie A, giocata a Roma contro la Lazio, torna il consueto punto sull’arbitro con Carlo Quaranta

Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì è stato l’arbitro designato per dirigere la partita dell’Olimpico tra Lazio e Torino, valevole per la sesta giornata di serie A. Si è trattato di una sfida ben diretta e senza particolari problemi fino ai minuti di recupero del secondo tempo quando è accaduto di tutto e l’atmosfera sul campo e tra gli spalti si è fatta incandescente e Piccinini ha molto faticato a gestirla.

La partita

Poco e niente da segnalare nel primo tempo a parte l’ammonizione corretta per Asllani che atterra Gila al 31’ (ma forse poco prima andava sanzionato col calcio di punizione l’intervento dello stesso difensore biancoceleste su Simeone). Al 38’ poi l’arbitro espelle il team manager del Torino Andreini per proteste.

Al 60’ il secondo cartellino giallo del match è per Casadei che sgambetta scorrettamente Tavarez; al 64’ scintille tra Cancellieri ed il neoentrato Nkounkou che lamenta un fallo e reagisce, prime rogne per Piccinini. All’83’ scontro Cataldi – Casadei, il direttore di gara concede un calcio di punizione – forse generoso – ai granata e il capitano laziale protesta vivacemente; l’ammonizione però è ritardata solo di qualche minuto perché all’87’ Cataldi viene ammonito per reiterate proteste. Al 93’ check del VAR sul gol di Coco che porta in vantaggio il Torino: viene analizzata la posizione di fuorigioco geografico di Maripan (che tuttavia non impatta direttamente sullo sviluppo dell’azione e pertanto è ininfluente) e per una presunta spinta di Coco a Castellanos (ma il difensore salta in modo regolare senza commettere fallo). Dopo 4’ di check il VAR Ghersini dà il lasciapassare e il gol viene convalidato.

Ma non è finita: nell’ulteriore tempo di recupero, Dembélé è ingenuo e, nei pressi dell’area granata, anziché scraventare lontano un pallone sul quale è in netto vantaggio cerca di proteggerne l’uscita sul fondo del campo ma Noslin è abile e glielo soffia portandosi pericolosamente in area dove Coco lo affronta con un vigoroso corpo a corpo che per Piccinini, ben piazzato, è regolare ma che il VAR reputa da On Field Review. Alla decisione arbitrale intanto si scatena una rissa con protagonisti Maripan e Castellanos che viene prontamente ammonito. A seguito alla revisione, poi, l’arbitro cambia la propria idea iniziale e cede alla verità delle immagini televisive optando per il fallo di Coco, la concessione del penalty e il cartellino giallo anche per Maripan. La partita si conclude così al 103’ dopo che Cataldi trasforma il 3-3 dal dischetto.

Il bilancio

Per Piccinini undicesima esperienza con il Torino con un bilancio complessivo di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.