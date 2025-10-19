Torna il consueto appuntamento con Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta: ecco come ha diretto la partita Marcenaro

Buona direzione per Matteo Marcenaro, arbitro designato per la sfida tra il Torino ed il Napoli allo stadio “Grande Torino”. Il direttore di gara della sezione AIA di Genova si è ben comportato durante tutto l’arco del match, in modo puntuale e coerente non lasciando strascichi polemici a fine gara anche grazie all’aiuto del VAR Doveri in occasione degli episodi clou.

Gli episodi del primo tempo

Marcenaro si è presentato da subito con piglio deciso ammonendo al 10’ Juan Jesus per un intervento in lieve ritardo su Casadei. Al 32’ i granata passano con un gol di Simeone che parte oltre la linea dei difensori al momento del tocco di Adams ma la posizione del Cholito viene sanata dal tocco di Gilmour giustamente interpretato come una giocata (in effetti non si tratta di una deviazione fortuita ma il giocatore azzurro colpisce il pallone intenzionalmente).

Gli episodi del secondo tempo

Un tantino severa anche l’ammonizione a carico di Israel ad inizio ripresa per perdita di tempo durante le operazioni di rinvio dal fondo. Al 73’ proteste partenopee per un contatto tra il portiere granata Israel e il difensore del Napoli Beukema che termina a terra in area dopo essere stato fortuitamente colpito alla testa dal portiere: il tocco c’è ma solo dopo che Israel colpisce nettamente il pallone anticipando l’avversario, per cui è una dinamica di gioco che non può avere alcuna sanzione. Nel finale thrilling il Napoli pareggia al 92’ con Lang, l’arbitro e l’assistente convalidano ma interviene il VAR che con overrule annulla il gol per posizione di fuorigioco di Lang al momento del tiro di Politano che va a finire dapprima sul palo e poi carambola sulla schiena del portiere granata: in questo caso la deviazione è del tutto casuale ed involontaria e pertanto non rimette in gioco il giocatore avversario. Gol annullato quindi giustamente ma resta valida l’ammonizione a carico di Lang che aveva esultato togliendosi la maglia trattandosi di condotta antisportiva.

Per Marcenaro si è trattato del quinto incrocio con il Torino e, dopo questa partita, il bilancio complessivo è tornato in equilibrio: due vittorie, un pareggio e due sconfitte.